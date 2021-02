Governo. Gelmini: nomina che onorerò con tutto il mio impegno

Con Carfagna e Brunetta porteremo la nostra storia ed i nostri valori

(DIRE) Roma, 12 Febbraio – “Sono grata al Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi per avermi voluto indicare. Ringrazio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio Mario Draghi per la nomina che onorerò con tutto il mio impegno per il nostro straordinario Paese. Sono certa che, con Mara Carfagna e Renato Brunetta, porteremo i nostri valori e la nostra storia in un Governo che guiderà l’Italia fuori dalla crisi. Avanti”. Lo scrive su Facebook Mariastella Gelmini (Forza Italia). (Vid/ Dire) 22:11 12-02-21