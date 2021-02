Maltempo. DPC: Neve a bassa quota, piogge e venti forti al centro-sud

Allerta gialla in nove regioni

(DIRE) Roma, 12 Feb. – Un minimo depressionario presente sul Tirreno, in veloce spostamento verso sud, richiama aria fredda di origine polare che determinera’ un sensibile calo termico, marcato nelle giornate di sabato e domenica, con nevicate fino a quote di pianura al Centro-Sud. Le basse temperature previste a seguito della perturbazione favoriranno il formarsi di diffuse gelate. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticita’ idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticita’ e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi, venerdi’ 12 febbraio, nevicate al di sopra dei 200-400 metri in calo fino a quote di pianura, su Marche, Lazio orientale e settentrionale, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria settentrionale, con apporti al suolo da deboli a moderati fino ad abbondanti sulle aree interne montuose. Dal pomeriggio di domani, sabato 13 febbraio, si prevede il persistere di nevicate al di sopra del 200-400 metri in calo fino a quote di pianura sull’Abruzzo, con apporti al suolo da deboli a moderati fino ad abbondanti sulle aree interne montuose. L’avviso prevede inoltre, dal tardo pomeriggio di oggi, 12 Febbraio, venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali con raffiche fino a burrasca forte su Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Toscana in estensione a Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Mareggiate lungo le coste esposte. Dalla tarda serata si prevedono infine temporali sui settori tirrenici di Lazio, Campania, Basilicata e Calabria settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forti intensita’, frequente attivita’ elettrica, forti raffiche di vento e locali grandinate. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto e’ stata valutata per la giornata di domani, sabato 13 febbraio, allerta gialla su tutto il territorio di Abruzzo, Lazio, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e su alcuni settori di Campania, Sicilia e Sardegna. (Com/Ran/Dire) 17:14 12-02-21