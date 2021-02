Prato. Poliziotto libero dal servizio sventa una rapina. Arrestato pregiudicato transessuale brasiliano

A passeggio con il figlio minore e libero dal servizio, un poliziotto si imbatte in una rapina ai danni di un anziano; la prontezza e la professionalità adottata dall’operatore nelle fasi operative del suo intervento ha consentito di sventare un grave delitto e arrestare il malfattore assicurandolo alla giustizia

I fatti: nel pomeriggio di ieri, 12 febbraio u.s., un operatore di questa Squadra Volante mentre si trovava in Piazzale della Direttissima, libero dal servizio ed in compagnia del proprio figlio di 7 anni, udiva la voce di una persona che chiedeva aiuto. Immediatamente, il polizotto si attivava cercando di individuare il luogo di provenienza del richiedente soccorso. Nella circostanza, il Sovrintendente riusciva a scorgere nelle vicinanze, in una zona verde poco illuminata del piazzale in argomento, un uomo a terra in evidente difficoltà, bloccato da tergo da un soggetto il quale tenendolo per il collo lo palpeggiava all’altezza delle tasche nel chiaro intento di derubarlo.

Trovandosi nell’evidenza di flagranza di una rapina, l’operatore segnalava telefonicamente la situazione alla sala operativa della Questura notiziandola del suo intervento: quindi interveniva con decisione e professionalità interrompendo l’atto delittuoso ed impedendo ulteriori e più drammatiche conseguenze per la vittima. Vano risultava essere il disperato tentativo del rapinatore di darsi alla fuga, venendo trattenuto sul posto dall’operatore e messo in sicurezza. Posto in condizione di non nuocere, il rapinatore, successivamente identificato quale cittadino brasiliano di anni 51 e con a carico numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona, nonché scarcerato nel 2019 per fine pena inflittagli per rapina aggravata, veniva accompagnato in ufficio da un equipaggio delle Volanti giunto in ausilio, e tratto in arresto per il reato di rapina aggravata. Il magistrato di turno disponeva il trattenimento dell’arrestato presso queste camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida prevista nella mattinata odierna.

