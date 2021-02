Associazione Dedalo presenta la Mostra alla Finestra “Evasione dalla Pandemia”

10:36 – Nella giornata di domani, Domenica 14 Febbraio 2021, l’Associazione Dedalo aprirà la 1^ Mostra alla Finestra all’angolo tra via Miraglia e via Salvatore Quasimodo, intitolata “Evasione dalla Pandemia”, in cui esporranno i fotografi Sergio Trovato e Silvana Marrapodi. La mostra vuole mettere in evidenza luoghi e palazzi che, sebbene siano situati in zone centrali della città, vengono per abitudine dimenticati, l’esposizione alle finestre permetterà di mantenere il distanziamento sociale imposto dalle norme per il contenimento del Covid-19, senza tuttavia tralasciare l’importanza posta alle opere esposte. I fotografi, in comune accordo, mostreranno alcune delle foto scattate durante il 2020, anno segnato dalla Pandemia e dai lockdown consecutivi, concentrandosi particolarmente sulle libertà degli sport all’aria aperta, come il Kitesurf e la pesca. La fotografia sportiva è una delle tecniche più difficili da applicare sul campo, per tali motivi l’Associazione Dedalo ha deciso di mettere alla prova i due fotografi emergenti che, raccolta la sfida, hanno prodotto una collezione di alto pregio tutta da visitare. In concomitanza con il Carnevale e San Valentino, sono attesi numerosi visitatori alla Mostra alla Finestra “Evasione dalla Pandemia”.

SM