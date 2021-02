America’s Cup. Luna Rossa ancora una vittoria su Ineos

La velocissima imbarcazione italiana, Luna Rossa, ha avuto la meglio nelle prime due regate della Prada Cup. Un altro tassello che avvicina l’equipaggio italiano alla finale della Coppa America 2021. La vincitrice dovrà infatti duellare con i detentori dell’Emirates team New Zealand. Gli uomini di Luna Rossa hanno già vinto due volte consecutive contro la barca inglese Ineos, dando prova di solidità e sagacia tattica. Per domani notte sono attese altre due gare inizio alle 16.00 locali le 04 del mattino in Italia. La competizione della semifinale dell’American’s Cup prevede che uno dei due scafi vinca 7 gare. Pare dalle previsioni metereologiche che sul “campo di gara” ci sarà un vento leggermente superiore a quello avuto in questi giorni.

