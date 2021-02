Covid. Bonaccini: sconcerto per stop sci, cambio all’ultimo è danno enorme

(DIRE) Roma, 14 Feb. – “Non posso non esprimere stupore e sconcerto, anche a nome delle altre Regioni, per la decisione di bloccare la riapertura degli impianti sciistici a poche ore dalla annunciata e condivisa ripartenza per domani”. Così Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna e della Conferenza delle regioni, che ricorda: “Solo una settimana fa il CTS aveva validato la riapertura di queste attività in zona gialla attraverso linee guida molto stringenti, formulate dalle Regioni in accordo coi gestori e secondo le indicazioni dei tecnici. Poi, in queste ore, abbiamo assistito ad un cambio repentino di orientamento da parte del CTS, che spiazza totalmente i gestori degli impianti e quanti avevano già prenotato. Non mi sono mai permesso di sindacare le misure per contenere i contagi, perche’ il contrasto dell’epidemia era e resta la priorità; ma cambiare le regole all’ultimo minuto- conclude il governatore – è un danno enorme per gli operatori economici, che hanno già visto saltare il grosso della stagione invernale e si erano preparati con pazienza e sacrificio alla giornata di domani. Le regole si rispettano, ma ora servono subito aiuti economici concreti e immediati”. (Tar/ Dire) 20:26 14-02-21