San Valentino nell’anno del covi-19

Il giorno dedicato alla festa di San Valentino è una ricorrenza dedicata agli innamorati, celebrata in gran parte del mondo il 14 Febbraio. E’ una festa che ha origine medievale, pare istituita nel 496 ed è legata a San Valentino da Terni. Va a sostituire una festività dell’Antica Roma dal nome di Lupercalia. A fianco il doodle che Google dedica a San Valentino durante questo tragico anno pandemico in cui anche gli innamorati hanno avuto problemi a vedersi ed amarsi a causa dei lockdown imposti per arginare la proliferazione del Sars-covid-2. Gli innamorati hanno risposto con una massiccia presenza a pranzo nei ristoranti (a cena negli orari canonici è impossibile) mantenendo gli standard di sicurezza. Speriamo che sia ancora una volta l’amore a vincere sulla paura e sul covid-19.

FR