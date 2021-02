(DIRE) Roma, 14 Febbraio – È di Milano la Coppa Italia di basket. Al Forum di Assago la squadra di Ettore Messina ha battuto 87-59 Pesaro, sorpresa della Final Eight che, partendo dal sesto posto, aveva eliminato Sassari e Brindisi prima di arrendersi all’ultimo atto allo strapotere della Armani. Settimo trofeo in bacheca per l’AX, che ha messo al sicuro la gara già dopo i primi due quarti. Top scorer Gigi Datome, l’Azzurro ha realizzato 15 punti. (Ekp/ Dire) 19:59 14-02-21