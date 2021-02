Catanzaro, ritrovato giovane disperso a Taverna

Nel tardo pomeriggio del 14 Febbraio, i Vigili del Fuoco sono stati impegnati per la ricerca di un ragazzo 27enne disperso nel comune di Taverna, in località Maru’–Monaco-Buturo nella Sila Catanzarese. Il giovane si era allontanato dalla propria abitazione nel primo pomeriggio per una escursione. I parenti non vedendolo rientrare, al calare della sera, hanno allertato i soccorsi. Le squadre intervenute dalle sede centrale e dal distaccamento volontario di Taverna, supportate dal personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso) a coordinare le operazioni di ricerca con automezzo AF/UCL, hanno ritrovato il giovane, alle 22.15, in buone condizioni. A scopo cautelativo è stato affidato al personale del 118. Presenti sul posto anche i carabinieri di Soveria Mannelli, i Carabinieri Forestali e soccorso alpino.

comunicato stampa – fonte: http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=70316