Coronavirus, GB: disposte 4.963 camere negli hotel per quarantena obbligatoria dei viaggiatori

10:28 – Londra ha avviato il nuovo piano per limitare la diffusione del Coronavirus nel Regno Unito, che include l’obbligo di un periodo di quarantena di 10 giorni in appositi hotel designati dal governo per tutti i viaggiatori proveniente dai 33 Paesi ad “alto rischio” ed inclusi nella cosiddetta “lista rossa”, scrive ANSA, formata prevalentemente da Paesi africani e sudamericani, in cui l’unico europeo è il Portogallo. Sono state messe a disposizione 4.963 camere in 16 hotel britannici, inoltre sono state conservate ulteriori 58.000 camere da parte degli albergatori. L’obbligo di quarantena persiste anche per chi viaggia da altri Paesi, ma potranno farlo comodamente da casa, sottoponendosi a un tampone il secondo e l’ottavo giorno dal loro arrivo. Al di là di tali obblighi, per entrare nel Regno Unito è necessario per i viaggiatori un risultato negativo al test anti Coronavirus eseguito nelle 72 ore precedenti l’arrivo. (cit. ANSA)

SM