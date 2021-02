Coronavirus, Zimbabwe: arrivate prime 200 mila dosi di vaccino

10:49 – Oggi, Lunedì 15 Febbraio 2021, le prime 200 mila dosi di vaccino anti Coronavirus, donate dalla Cina, sono arrivate in Zimbabwe, scrive il Guardian, inoltre il mese prossimo arriveranno altre 600 mila dosi del vaccino Sinopharm acquistate da Harare. Il Presidente dello Zimbabwe, Emmerson Dambudzo Mnangagwa, si è mostrato molto soddisfatto dell’arrivo dei vaccini, infatti su un post di Twitter si legge: “Il primo lotto di vaccini per lo Zimbabwe è stato consegnato con successo. Cominciamo a vaccinare gli Zimbabwe questa settimana! Più velocemente il nostro paese è protetto da questo virus, più velocemente l’economia dello Zimbabwe potrà prosperare. Dio vi benedica tutti, dio benedica lo Zimbabwe!”. Scrive ANSA: “Lo Zimbabwe ha stanziato 100 milioni di dollari per i vaccini e prevede di acquistare un totale di 20 milioni di dosi per immunizzare circa il 60% della popolazione in modo da ottenere la cosiddetta immunità di gregge.” (cit. ANSA)

