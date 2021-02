FI. Bernini: Ringrazio Berlusconi per nomina a vice coordinatrice

(DIRE) Roma, 15 Feb. – “Ringrazio dal profondo del cuore il Presidente Berlusconi per la decisione di nominarmi vice coordinatrice nazionale di Forza Italia. È un incarico che mi onora in questo momento cruciale della vita del partito, appena tornato a responsabilita’ di governo. Con Antonio Tajani mi mettero’ subito al lavoro per concertare le prime iniziative. Sara’ molto impegnativo, ma altrettanto gratificante, occuparmi della sinergia fra i gruppi di Camera, Senato e Parlamento Europeo, dove passeranno tutti i dossier, a partire dal Recovery Plan, che determineranno il futuro del Paese”. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Com/Sor/ Dire) 18:10 15-02-21