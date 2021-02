Tecnologia: il 5G potrebbe rivoluzionare la guida delle automobili

11:17 – Le case automobilistiche ricercano di continuo nuove tecnologie per facilitare la guida dei veicoli all’utente, tra cui i sensori che permettono di mantenere la corsia, le frenate assistite e i sensori di parcheggio. Il 5G porterà nella guida una rivoluzione nella guida dei veicoli e permetterà di ridurre drasticamente il numero di incidenti. “Oltre a ricevere i dati della mappa, i conducenti saranno in grado di inviare set completi di informazioni dai sensori presenti. Pertanto, anche in caso di incidente, questi dati verranno utilizzati per aiutare i soccorritori a ottenere un’immagine visiva di ciò che sta accadendo, organizzando gli interventi in base alle priorità”, scrive ANSA. I veicoli saranno in grado di comunicare con l’ambiente circostante, con le altre automobili, con le infrastrutture e i sistemi di controllo, inoltre potranno “sentire” la presenza di pedoni e mezzi leggeri, quali monopattini e biciclette, grazie alla perenne connessione alla rete degli smartphone indossati. ” Già diverse aziende produttrici di software per le automobili hanno annunciato la piena compatibilità con il network 5G, sia come flusso di dati in uscita dal mezzo che in ingresso, in modo particolare tramite le antenne open e multi-vettore, non legate cioè a standard di comunicazione proprietari ma aggiornabili nel tempo.” (cit ANSA)

