Coronavirus, tecnologia: mercato droni registra calo del 38%, aumentano sperimentazioni

10:29 – La crisi dovuta all’emergenza del dilagarsi della Pandemia da Coronavirus ha colpito anche il mercato professionale dei droni che ha registrato un calo del 38%, pari ad un valore totale di 73 milioni di Euro, rispetto al 2019, in cui si era registrato, al contrario, un aumento del +17% sul 2018. Secondo il rapporto stilato dall’Osservatorio Droni della School of Management del Politecnico di Milano, “quasi metà delle imprese del settore ha potuto svolgere solo una piccola parte delle attività quotidiane (48%) e una su cinque è stata costretta a chiudere (21%). I progetti di applicazione industriale di droni censiti da fonti secondarie, 199 nel 2020, sono diminuiti del 20% rispetto all’anno precedente, addirittura del 50% nel caso delle sperimentazioni e dei progetti operativi, mentre sono aumentati gli utilizzi una tantum”, evidenziando tuttavia le potenzialità di questa tecnologia per il monitoraggio della popolazione la consegna di materiale medico, la comunicazione delle linee guida sul distanziamento sociale, la sanificazione di edifici e strade, sebbene ancora non utilizzati da tutti i Comuni italiani (solamente il 29%). “Il nuovo Regolamento (in vigore dal 31 dicembre 2020, ndr) è stato accolto con favore dalle imprese del settore – spiega il Responsabile Scientifico dell’Osservatorio Droni -: il 60% delle aziende sostiene infatti che darà un importante impulso al mercato commerciale e industriale dei droni”. (cit. ANSA)

SM