Latina, incidente stradale sulla SS 156

Nel tardo pomeriggio del 15 Febbraio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti sulla SS 156 in località Monti Lepini, nel comune di Sezze, per un incidente stradale che ha visto coinvolte 2 autovetture. Gli operatori hanno estratto una persona rimasta incastrata nell’abitacolo di uno dei mezzi coinvolti e affidata al personale sanitario. L’intervento è terminato con la messa in sicurezza delle vetture incidentate. Sul posto presenti anche i Carabinieri.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=70337