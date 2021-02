Lavoro. Confindustria: blocco licenziamenti per attività fermate

(DIRE) Roma, 16 Feb. – “Dove ci sono attività ferme perchè il Governo decide di fermarle e’ giusto che ci sia il blocco dei licenziamenti, così come e’ corretto che ci sia il riconoscimento dei costi di gestione e il differimento degli oneri fiscali e contributivi. Ma dove non ci sono condizioni di sospensione per legge, ma riduzione di attività dovute al mercato, dobbiamo consentire alle aziende di potersi riposizionare, per far ripartire il mercato del lavoro”. Così il vice presidente di Confindustria, Maurizio Stirpe, all’incontro con il ministro del Lavoro, Andrea Orlando. Confindustria si è detta poi perplessa sul metodo tenuto per questi incontri: “Tenere i tavoli separati con le controparti sindacali senza mai arrivare a fare una sintesi sui problemi alla lunga può costituire a un grave vulnus”. (Lum/ Dire) 19:58 16-02-21