Blitz contro la ‘Ndrangheta in provincia di Cosenza. La Polizia di Stato ha posto agli arresti 17 soggetti ritenuti a vario titolo vicini alla potente cosca operante a Cassano dello Jonio nella Sibaritide. Nell’ambito dell’operazione, gli agenti hanno posto sotto sequestro anche eseguiti sequestri di società e imprese. Le accuse per i coinvolti, a vario titolo, sono: associazione per delinquere di stampo mafioso, riciclaggio di denaro, estorsione e intestazione fittizia di beni.

