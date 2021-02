‘Ndrangheta: 33 arresti per traffico di stupefacenti

I Carabinieri del Comando provinciale di Roma stanno eseguendo 33 ordini di custodia cautelare nell’ambito dell’indagine “Enclave”. Un’operazione a largo raggio che coinvolge le province di: Roma, Reggio Calabria, Venezia e Grosseto. E’ stato sgominato un sodalizio criminale in “affari” con la ‘Ndrangheta, costituito da sia calabresi e che da romani e dedito al traffico di sostanze stupefacenti. Ai vertici, alcuni componenti della ‘ndrina Alvaro di Sinopoli come riporta il Tlv \RAI. Ricostruiti canali di approvvigionamento della droga, con provenienza in gran parte dal Sudamerica, la modalità della gestione delle “piazze di spaccio” e la cessione dello stupefacente.

