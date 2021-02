Piani faunistici provinciali, la Regione dispone l’aggiornamento

Pubblicato l’avviso per l’affidamento dell’incarico professionale. L’assessore Gallo: «Al lavoro per recuperare vecchi ritardi»

Agricoltura – Catanzaro, 16/02/2021

Colmare vecchi ritardi, per dotare la Calabria di un adeguato piano faunistico venatorio regionale.

Questo l’obiettivo dell’assessorato regionale alla Caccia, che insieme al dipartimento Agricoltura ha avviato le procedure finalizzate al preliminare aggiornamento dei piani faunistici venatori provinciali – propedeutici alla stesura di quello regionale – e alla predisposizione della documentazione inerente alla valutazione ambientale strategica.

GALLO: «AL PASSO COI TEMPI»

«Si tratta di un passaggio fondamentale, atteso da anni – spiega l’assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo – per ricostruire quella cornice giuridica e amministrativa essenziale alla pratica delle attività di caccia. Entro la fine dell’anno saremo nelle condizioni di avere un quadro finalmente rispondente ai cambiamenti intervenuti e dunque al passo coi tempi».

LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Un compito demandato, in prima battuta, al professionista che sarà incaricato di procedere a studio e stesura degli aggiornamenti: a tale scopo, con avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione, disponibile integralmente – insieme alla modulistica – nella sezione “Agricoltura e risorse agroalimentari”, è stata già indetta apposita manifestazione di interesse per la selezione della figura professionale in questione, che entro il 31 dicembre 2021 – salvo eventuali proroghe concesse dal committente – dovrà curare l’adeguamento dei piani faunistici venatori provinciali e occuparsi della documentazione inerente alla relativa procedura di Vas.

LE DOMANDE

Gli interessati in possesso degli specifici requisiti riportati nell’avviso potranno presentare la propria candidatura esclusivamente a mezzo pec, all’indirizzo ufficiocaccia@pec.regione.calabria.it, entro e non oltre le ore 23.59 del primo marzo 2021.

Fonte https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?21115