(DIRE) Roma, 16 Feb. – Marta Bassino si e’ qualificata per la finale del gigante parallelo dei Mondiali di sci di Cortina, battendo in semifinale la francese Tessa Worley. Medaglia d’oro dunque per l’atleta nel gigante parallelo ai Mondiali di sci di Cortina. E’ la prima medaglia per l’Italia nella rassegna. (Ekp/ Dire) 15:41 16-02-21(Ekp/ Dire) 15:31 16-02-21