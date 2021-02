Vigili del Fuoco. Messina, interventi sul territorio

Nella giornata del 15 Febbraio, i Vigili del Fuoco del presidio fisso del CAS (consorzio autostrade siciliane) di Boccetta e del distaccamento volontari di Villafranca Tirrena sono intervenuti per l’incendio di un’autovettura in autostrada, allo svincolo Giostra all’altezza dell’uscita della galleria Telegrafo. Le squadre, intervenute con autopompa serbatoio, autobotte pompa e pick-up con modulo antincendio, hanno domato le fiamme e posto in sicurezza l’area. Non si registrano feriti.

A distanza di circa un’ora la squadra del distaccamento di Milazzo è intervenuta intorno alle 15.20, con autopompa serbatoio, pick-up con modulo antincendio e con il supporto dell’autoscala proveniente dalla sede centrale, per il potenziale pericolo generato da alcuni vetri pericolanti posti sul vecchio molino in via dei mille a Milazzo.

La strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico per le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=70334