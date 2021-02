Governo. Gasparri: Stop virologi show, 5 proposte a Draghi

(DIRE) Roma, 17 Feb. – “Nei pochi minuti che ho a disposizione posso soltanto mandarle 5 telegrammi: 1) “Draghi” i virologi, ne vogliamo meno in Tv, e vogliamo meno confusione sulla pandemia, basta con i virologi show. Vacciniamo tutti ovunque; 2) Giustizia: attivi le procedure per i magistrati che sbagliano, come quel Salpietro di Catania che ha fatto aprire un ristorante contro le norme;3) Lei, presidente Draghi, e’ europeo ma anche romano. Ecco, non dimentichi i fondi per la capitale; 4) Bene la sua posizione atlantista. Meno Cina vuol dire meno concorrenza sleale e meno via della Seta; 5) Riforma del Fisco: faccia pagare sin da domani la web tax ai giganti della rete. Sia Drago con i potenti e generoso con i deboli. Buon lavoro”. Lo ha detto il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, intervenendo nell’Aula del Senato dopo le dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio. (Rai/ Dire) 18:52 17-02-21