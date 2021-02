Governo. Santanchè (FDI): Con Draghi è “dei peggiori”

(DIRE) Roma, 17 Feb. – “Del governo Draghi non possiamo dire che sia quello dei migliori ma dei peggiori, basti citare tre nomi, Speranza, Di Maio e Lamorgese, per capire che non solo vi e’ una continuita’ con il precedente ma che non si intravede una via d’uscita, vista la maggioranza che contiene tutto e il suo opposto”. Lo dichiara nel suo intervento sulla fiducia al Senato il senatore di Fratelli d’Italia, Daniela Santanche’. “Ci chiediamo – osserva la Santanche’ – da che parte stia Draghi, se da quella dello shock fiscale o da quella della patrimoniale, se da quella che vuole l’integrazione degli immigrati oppure se da quella che vuole l’Italia sia il campo profughi d’Europa. Allargando l’orizzonte – conclude- non vediamo spiragli se non nel confermare la nostra opposizione responsabile e patriottica, l’unica via d’uscita per l’Italia del domani”. (Com/Sor/ Dire) 17:41 17-02-21