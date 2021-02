In data odierna, alle 8.35, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in contrada Verdefiore, nel comune di Appignano, per un incidente stradale. Una donna, alla guida di un’autovettura, ha perso il controllo del mezzo finendo in un dirupo. La squadra di Macerata ha collaborato con il personale del 118 per estrarre la signora rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=70368