Scuola. Ministro Bianchi: Dalla parte di chi ha più difficoltà

“Istruzione sia più incisiva e aperta al territorio”

(DIRE) Roma, 18 Feb. – “Parlare di territori e trasporti vuol dire parlare di come la scuola e’ inserita nel proprio territorio. La scuola e’ il battito della propria comunita’. Sappiamo tutti che ci sono difficolta’ e sappiamo che non sono distribuite in maniera lineare per tutto il paese. Ci sono zone che hanno piu’ difficolta’ di altre. Persone che non vivono tutte nelle stesse condizioni. Noi ci mettiamo subito dalla parte di chi ha piu’ difficolta’. Dalla parte delle periferie, della montagna. Di chi vede nei trasporti la connessione necessaria per rimanere insieme”. Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, questa mattina ha rivolto il suo saluto in apertura del Convegno Federmobilita’. “Dobbiamo uscire dalle gabbie del ‘900 e avere una scuola piu’ aperta, che sappia dialogare di piu’ e avere con il territorio un rapporto di continuita’- ha aggiunto Bianchi- Ho fatto il pendolare per tantissimi anni e so perfettamente che quei momenti sui treni e le corriere creino piccole comunita’. Anche questa e’ scuola, e’ apprendimento. Perche’ cosi’ si costruisce la capacita’ di vivere assieme. I trasporti non sono una parentesi muta nella vita di un ragazzo, non sono una riga grigia ma un momento importante su cui stiamo lavorando”. (Adi/Dire) 11:37 18-02-21