(DIRE) Roma, 18 Feb. – “Alle ore 18 sono gia’ oltre 23 mila le prenotazioni per la vaccinazione anti Covid-19 del personale scolastico e delle Universita’, docente e non docente (non studenti) gia’ effettuate nel Lazio”. Lo comunica l’Unita’ di Crisi Covid-19 della Regione Lazio. (Comunicati/Dire) 18:41 18-02-21