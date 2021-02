Viterbo. Voleva farla finita: salvato dalla Polizia di Stato

E’ stato tratto in salvo grazie all’immediato intervento degli uomini della Polizia di Stato del Commissariato di Tarquinia. Giunta la segnalazione alla Sala Operativa di un uomo sull’impalcatura del duomo di Tarquinia, con intenti suicidi, i poliziotti si sono precipitati nella zona unitamente ai Vigili del Fuoco ed a personale sanitario. Immediatamente notavano il soggetto sulla struttura in ferro che, dopo aver minacciato di gettarsi nel vuoto, si barricava nel campanile. Lo stesso, poco prima, dopo essere uscito dalla chiesa, aveva aggredito con una pala un operaio del cantiere edile approntato per il restauro dell’edificio. A questo punto i poliziotti del Commissariato, nel tentativo di farlo desistere, mettevano in atto una efficace e lunga opera di persuasione riuscendo a trarlo in salvo. L’uomo, pregiudicato di 28 anni, veniva quindi condotto presso l’ospedale di Tarquinia per i necessari accertamenti. L’intervento dei poliziotti del Commissariato di Tarquinia, effettuato con il dovuto tatto e la necessaria fermezza, ha sicuramente permesso di salvare la vita all’uomo.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Viterbo/articolo/1461602e8c801925a172433381