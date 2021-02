Antartide: possibile vita di microrganismi in laghi subglaciali

13:18 – Uno studio pubblicato sulla rivista Science Advances dai ricercatori dell’Imperial College di Londra, dell’Università di Lione e del British Antarctic Survey, ha mostrato che nei lagni nascosti sotto i ghiacci dell’Antartide potrebbero vivere antiche forme di vita microbica. Grazie al calore geotermico proveniente dall’interno della Terra che favorisce la circolazione di ossigeno e nutrienti, i microrganismi si sono evoluti liberamente senza essere a contatto con altre forme di vita, neppure l’uomo. In Antartide sono stati scoperti più di 400 laghi subglaciali, spesso anche isolati fra loro, nei quali è possibile che vengano ospitate primitive forme di vita. Tale scoperta è sicuramente un enorme passo avanti per lo studio dell’evoluzione della vita sulla Terra, infatti, non avendo avuto contatti con l’uomo, i microrganismi hanno potuto seguire il corso naturale dell’evoluzione, adattandosi liberamente all’ambiente circostante, proprio come fece l’uomo milioni di anni fa. (cit. ANSA)

SM