Brasile. Com’è triste senza Carnevale: colpiti 100.000 lavoratori

Fundaco Vargas: causa covid, solo Rio ha perso 5,5 mld reais

(DIRE) San Paolo, 19 Feb. – Il Carnevale e’ uno dei maggiori eventi che si svolge in Brasile. La festa, che ufficialmente dura quattro giorni, movimenta il turismo interno e attrae persone da tutto il mondo.

L’anno passato, la manifestazione aveva richiamato 15 milioni di persone solo nella citta’ di San Paolo e sette a Rio de Janeiro. Le citta’ di Salvador, Olinda e Recife avevano messo insieme oltre sei milioni di visitatori nei giorni del Carnevale. Quest’anno pero’ la festa, in programma dal 12 al 17 febbraio, e’ stata cancellata a causa della pandemia del nuovo coronavirus.

Un fatto, questo, che ha avuto un grande impatto sull’economia brasiliana. Una delle citta’ colpite e’ Rio de Janeiro, che l’anno scorso ebbe delle entrate pari a 4,5 miliardi di reais, ovvero poco piu’ di 690 milioni di euro. Per quest’anno la stima fatta dall’Instituto Brasileiro de Economia da Fundacao Getulio Vargas (Fgv Ibre) e’ che la citta’, sommando anche la regione metropolitana, rinuncera’ a circa 5,5 miliardi di reais, l’equivalente di oltre 844 milioni di euro, vale a dire l’1,5 per cento del Prodotto interno lordo di Rio de Janeiro. In un’intervista al Portal do Brasileiro do Turismo, il ricercatore Claudio Considera ha detto che la citta’ ha una grande vocazione per il turismo, il che ha accresciuto il danno per le casse pubbliche e per la popolazione, in modo particolare la sua fascia piu’ vulnerabile. Secondo Considera, “e’ importante evidenziare che la festa viene resa possibile da migliaia di professionisti che lavorano tutto l’anno prima e che si sono visti privati di reddito quando si e’ fermato tutto nel 2020”. Il ricercatore ha sottolineato che la manifestazione fa girare l’economia, generando ricchezza e occupazione. Nei settori della cultura, della ricezione turistica e della gastronomia sarebbero circa 100.000 i posti di lavori in gioco.

Stando alla ricerca dell’Instituto Brasileiro de Economia, se il Carnevale si fosse tenuto regolarmente, la citta’ di Rio avrebbe movimentato 4,4 miliardi di reais, circa 675 milioni di euro, provenienti dalle spese dei turisti brasiliani, che rappresentano di solito l’88 per cento del totale e che rimagnono in citta’ in media 6,6 giorni, per una spesa di 280,32 reais al giorno, l’equivalente di circa 43 euro.

I turisti stranieri rappresentano invece in media il 12 per cento dei visitatori: si calcola che restino in citta’ 7,7 giorni e spendano 334,01 reais al giorno, ovvero poco piu’ di 51 euro.

(Jom/ Dire) 19:02 19-02-21