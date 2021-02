Governo. Gasparri: Importanti parole Draghi su crescita economia

(DIRE) Roma, 19 Feb. – “È importante e condivisibile l’affermazione che ha fatto oggi il presidente Draghi intervenendo alla Corte dei Conti. La sostenibilita’ di un debito pubblico dipende dal tasso di crescita e non da quello degli interessi. Questa affermazione e’ coerente con la dinamica positiva che Draghi, soprattutto negli anni della Bce, ha cercato di imprimere all’economia europea, diversamente dalla visione di Monti, tutta orientata verso l’austerita’ e depressiva per l’economia. Serve la crescita per abbattere il livello del debito e quindi renderlo piu’ sostenibile. E i soldi del Recovery plan devono servire appunto a rilanciare l’economia. Se il cammino del governo sara’ orientato verso dinamiche positive trovera’ il nostro pieno e convinto sostegno. È proprio quello che ha spinto Forza Italia a dare una valutazione positiva nell’incarico a Draghi. E a fare un raffronto tra Draghi e Monti. Draghi per la crescita e lo sviluppo, Monti per la pedissequa applicazione di manuali teorici con i quali si ammazzano le economie. Vedremo sul campo le scelte che fara’ il governo, ma una visione ‘sviluppista’, positiva e dinamica e’ quella indispensabile, soprattutto alla luce della depressione causata dal virus. Crescita e vaccini, questa la via per l’Italia”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri (Vid/ Dire) 17:48 19-02-21