Sci. Mondiali, De Aliprandini secondo dopo prima manche gigante

In testa il francese Pinturault

(DIRE) Roma, 19 Feb. – Luca De Aliprandini e’ secondo dopo la prima manche del gigante dei Mondiali di sci di Cortina. L’azzurro si e’ piazzato alle spalle (+0″40) del francese Alexis Pinturault (1’17″55). Terzo il tedesco Alexander Schmid. “La prima manche non significa niente, ma e’ bello iniziare gia’ cosi’. Non partivo da favorito e quindi mi sono divertito- le parole dell’azzurro- non pensavo di andare cosi’ bene nonostante qualche errorino ma ho sempre continuato a spingere e questo ha pagato. Bisogna partire subito aggressivi, altrimenti e’ dura. Il setup comunque ha funzionato molto bene e anche io mi sono adattato ai tre tipi di neve lungo il tracciato. Ma la seconda manche sara’ tutta un’altra gara”. Piu’ indietro gli altri azzurri Riccardo Tonetti, Giovanni Borsotti e Giovanni Franzoni. La seconda manche e’ alle 13.30. (Res/ Dire) 11:20 19-02-21