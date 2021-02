Scuola. Meloni: Su maturità perfetta continuità con Azzolina

(DIRE) Roma, 19 Feb. – “Tutto cambia perche’ nulla cambi. Bianchi come la Azzolina: l’ex assessore nelle giunte Pd Errani e Bonaccini ed ex capo della task force del ministro Cinquestelle annuncia la cancellazione delle prove scritte alla maturita’. Ci chiediamo come si possa conciliare l’impegno del presidente Draghi ad investire nella scuola e sui giovani se il primo atto del suo ministro dell’Istruzione e’ dare un altro colpo al merito e alla valutazione, in perfetta continuita’ col suo predecessore. La scuola avrebbe meritato qualcosa di meglio di una fotocopia in salsa Pd della Azzolina”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. (Com/Sor/ Dire) 12:14 19-02-21