Somalia, Mogadiscio: sospesi voli internazionali per proteste

12:33 – L’aeroporto Aden Adde di Mogadiscio ha dovuto sospendere i voli internazionali a causa degli scambi di colpi d’arma da fuoco che sono avvenuti durante una protesta dell’opposizione vicino lungo la strada che porta allo scalo somalo, scrive ANSA. Lunedì è scaduto il mandato del presidente Mohamed Abdullahi Farmajo, “l’opposizione ha annunciato che non lo riconosce più come presidente ma i colloqui previsti per il 15 febbraio su nuove elezioni non sono mai avvenuti.” I leader della Somalia hanno ricevuto l’appello dell’ONU e dell’Unione Africana, in cui vengono incoraggiati a riprendere il dialogo e avviare il processo elettorale. (cit. ANSA)

