Tecnologia: mascherine all’avanguardia per protezione hi-tech

Il diffondersi della pandemia di Coronavirus su tutto il Pianeta ha generato un movimento aziendale di innovazione nella realizzazione di nuove mascherine sempre più all'avanguardia sia dal punto di vista dello stile che della tecnologia. Le mascherine chirurgiche, diventate oggetto d'uso quotidiano nella vita dell'uomo, hanno assunto nel corso dell'anno passato forme e dimensioni diverse, e la loro innovazione è ancora in atto. Sempre più aziende infatti si stanno specializzando nella produzione di mascherine hi-tech, incentrate su sicurezza e utilità. Il Dipartimento di Scienze e Biotecnologie medico-chirurgiche di Latina per esempio sta studiando e realizzando una mascherina che possa essere disinfettata tramite l'utilizzo della luce solare, sfruttando le nanotecnologie che convertono in calore i raggi solari sterminando così i virus e i batteri. La collaborazione tra l'azienda AccYouRate Group e Croce Rossa Italiana ha presentato nel mese di Luglio scorso la "Smart YouSafe Mask" in grado di lanciare un alert in caso di mancato distanziamento, misurare la temperatura corporea e gli agenti inquinanti contenuti nell'aria. Le aziende internazionali hanno promosso invece altri tipi di mascherine, tra le quali troviamo quelle dotate di microfono interno che amplifica la voce per poter parlare liberamente al telefono o ascoltare la musica attraverso gli auricolari, indossando la mascherina nel modo corretto. Nella corsa all'innovazione, l'Airpop deciso di utilizzare tessuti biologici, morbidi sul viso e interamente lavabili in lavatrice a 60°, in cui è presente il doppio filtro, da cambiare ogni 15 giorni. Razer, una game company, ha progettato una mascherina dal design sostenibile con una doppia ventilazione che protegge dal 95% dei batteri, permettendo comunque la normale respirazione. Disponibile in due colori, bianco e nero, è certamente molto comoda da indossare e da pulire, inoltre grazie alla sua caratteristica trasparenza, permette la visione intera del volto di chi la indossa. (cit. BBC)

