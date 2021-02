Vaccino. Bernini (FI): Da G7 ottime notizie, serve condivisione brevetti

(DIRE) Roma, 19 Feb. – “L’impegno del G7 ad accrescere la capacita’ di produzione dei vaccini e’ un’ottima notizia, insieme alle pressioni sulle multinazionali farmaceutiche perche’ rispettino gli impegni. Ma il passo avanti decisivo per arginare le varianti del Covid consisterebbe nella condivisione dei brevetti per consentire ad ogni Paese di produrre i vaccini che hanno gia’ ottenuto il via libera dalle autorita’ sanitarie. In Italia abbiamo aziende potenzialmente in grado di convertire le proprie produzioni aumentando nel frattempo la capacita’ di infialamento delle dosi. Ormai e’ una corsa contro il tempo, e la prima diminuzione dell’incidenza dei casi fra gli ultraottantenni rappresenta il primo importante segnale che dimostra come solo attraverso la campagna di vaccinazione massiva annunciata da Draghi si possano contemperare sicurezza sanitaria e ripresa economica”. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Vid/ Dire) 19:13 19-02-21