(DIRE) Roma, 20 Feb. – “Il Consiglio dei ministri e’ convocato in data 22 febbraio 2021, alle ore 9.30 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno: – DECRETO-LEGGE: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (PRESIDENZA -SALUTE); – LEGGI REGIONALI: Esame, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione, di leggi regionali; – VARIE ED EVENTUALI”. Lo comunica palazzo Chigi. (Anb/ Dire) 20:42 20-02-21