Larissa Iapichino eguaglia il record italiano nel lungo con 6,91

Durante la prima giornata degli Assoluti indoor, Larissa Iapichino, atleta in forza alla Guardia di Finanza, ha eguagliato il record italiano indoor di salto in lungo facendo registrare la misura di 6m e 91 cm. La misura era stata stabilita dalla mamma della Iapichino, Fiona May nel 1998 a Valencia. La saltatrice azzurra, appena diciottenne, si aggiudica anche il record under 20 indoor e la qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo. La giovanissima atleta delle Fiamme Gialle ha compiuto un’impresa non riuscita a mostri sacri della specialità del lungo alla stessa età.

