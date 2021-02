Migranti. Gasparri: Preoccupato per sbarchi, Draghi imprima svolta

(DIRE) Roma, 20 Feb. – “Favorevoli alla svolta che archivia buona parte dei ministri incompetenti del recente passato, guardo con preoccupazione agli sbarchi che proseguono a Lampedusa. Credo che Draghi debba imprimere una svolta anche in questo campo. Ragionevole dargli del tempo ma e’ ragionevole giudicare alla stessa stregua qualsiasi governo di fronte all’emergenza immigrazione. Lampedusa non puo’ vedere sbarcare centinaia di persone al giorno e la situazione deve mutare. Ci attendiamo fatti. Non ripetizioni di politiche sbagliate. Il governo e’ sotto esame e su questa vicenda l’attenzione di molti di noi sara’ analoga a quanto e’ avvenuto nel passato”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. (Com/Pol/ Dire) 19:34 20-02-21