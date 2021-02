Emilio Buttaro ambasciatore “Dove” e “Fondazione Italy”

Il collega Emilio Buttaro è stato nominato Ambasciatore per il giornalismo in Italia di “DOVE – Dove vivo all’estero, il portale di chi ama l’Italia” e Fondazione Italy. Da lungo tempo il cronista calabrese collabora e ha collaborato anche in passato con alcune delle più autorevoli testate per gli italiani all’estero. La missione di “DOVE” è quella di rappresentare un ponte tra l’Italia, la cultura italiana, l’italianità e gli italiani residenti oltre frontiera, i discendenti e gli amanti dell’Italia. Attraverso l’iniziativa si vuole diffondere nel mondo, facendo leva su cultura, tradizioni, arte, enogastronomia, valori, storia e bellezza, il senso di unione e collaborazione, l’unità dei connazionali ovunque residenti e la loro cooperazione. “Da giornalista impegnato per gli italiani all’estero – ha spiegato Buttaro – ringrazio di cuore gli amici di “Dove” e “Fondazione Italy”. Condivido pienamente i loro ideali ed obiettivi”.

Ed il presidente di DOVE, dott. Massimiliano Ferrara ha commentato: “Il tuo lavoro e la tua esperienza rappresentano un ponte importante con gli italiani residenti all’estero, per parlare della nostra amata Italia e per mantenere il legame con le radici”. Dopo le collaborazioni in Slovenia ed in Australia, il collega Emilio Buttaro è da anni il corrispondente dall’Italia del quotidiano sudamericano in lingua italiana “La Voce d’Italia”, giornale di lunga tradizione fondato nel 1950, il più autorevole in lingua italiana edito in America Latina. Da qualche tempo inoltre cura una rubrica sulla tv italiana ed i sui personaggi su “Il Marco Polo”, l’unico giornale italiano del Western Canada. Al collega Emilio nel 2019 è stato conferito il premio “Stelle di Calabria”, anche “per aver saputo portare un po’ d’Italia ai numerosi connazionali sparsi per il mondo”.