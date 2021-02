Festival Moda Italia & International a Roma

Nella prestigiosa location romana di Palazzo Falletti, si è tenuta la tappa finale del “Festival Moda Italia & International”. L’evento realizzato in concomitanza con la settimana di AltaRoma, si è svolto in collaborazione con la Regione Lazio e Laziocrea nel rispetto dei protocolli anticovid. La finale dell’edizione 2020 organizzata da Sabina Prati, titolare dell’Academy Sabina Prati eventi moda, e da Stefano Raucci voce di Radioradio e presentatore della serata, ha saputo coniugare creatività ed eleganza, proponendo le nuove tendenze della moda frutto dell’estro di talentuosi fashion designer.

In passerella ed in gara per l’assegnazione del “ Premio Original Fashion”, la stilista laziale Arianna Montellanico con una collezione dai toni e dai colori raffinati, la moldava Elena Musuc pittrice e stilista; insieme ai nomi già noti della moda italiana e internazionale: la croata Sladana Krstic, eccelsa creativa, vincitrice del contest di “Detto Fatto” su Rai Uno; Gianni Cirillo il noto designer campano, autore di abiti dall’eleganza sopraffina; Cheren Hesse Surfaro, la giovane stilista calabrese già vincitrice del premio Original Fashion. Accanto agli stilisti professionisti, hanno sfilato gli abiti dei giovani studenti dell’Accademia Altieri Moda e Arte.

Tra gli emergenti Erika Falesiedi, Marta Pieralice, Simona Gambardella, Chiara Levantesi, Sonia Carpentieri, Giulia Giorgio, Francesca Giannetti, Veronica Manzo, Valeria d’Addosio, Daniela Vellucci, Giorgia Giuliani, Alessia Ercoli, Alessia Suriano, Nicolas Woodson, Alessandra Mattioli, Andrea Ganga.

Arduo il compito della giuria composta da guido e elke dolci della major model management Milano, Federico Vitullo agenzia casting forum Mediaset, Sergio Tirletti hair stylist, Claudio Cirioni operatore Mediaset, Franco Azzinari artista pittore del vento, Marilena Alescio giornalista “ilMetropolitano.it” e presentatrice. il “Premio Original Fashion” è stato assegnato in ex equo agli stilisti Sladana Krstic e Gianni Cirillo.

Gli organizzatori hanno consegnato dei riconoscimenti ai professionisti Sergio Tirletti per le acconciature e make up Sposa Roma di Manuela Melillo che hanno curato il look delle modelle. Nonostante, sia stata un’edizione particolare a porte chiuse, un plauso va a Sabina Prati e Stefano Raucci che hanno più volte sottolineato l’intento del festival, dare risalto al talento degli stilisti, affinché possano mantenere alto il nome della moda italiana.

Sono stati loro i veri protagonisti della serata che con la loro presenza, hanno dimostrato la voglia di non fermarsi e di guardare al futuro. Il format televisivo sarà trasmesso il 28 Febbraio alle 17.30 su Odeon tv, Canale 177.

Marilena Alescio