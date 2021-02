Luna Rossa vince Prada Cup. Dal 6 Marzo la Finale dell’American’s Cup

L’imbarcazione italiana Luna Rossa, ha battuto ancora una volta gli inglesi di Ineos e si è aggiudicata la Prada Cup. Grazie a questo ennesimo successo, le gare tra i due equipaggi italiano e britannico, sono terminate 7 a 1, Luna Rossa accederà alla finale American’s Cup dove sarà opposta al team Emirates di New Zeland detentrice del prestigioso trofeo internazionale. La sfida tra i due super scafi a vela si terrà in Nuova Zelanda, nel Golfo di Hauraki, dal 6 al 15 Marzo prossimo. E’ la terza volta, nella storia del più vecchio trofeo di vela internazionale (si duella in mare da 170 anni), che gli italiani provano l’assalto alla finale. La prima che l’Italia sfiorò la Coppa fu nel 1992 con il Moro di Venezia di Gardini e Cayard, successivamente 8 anni dopo, nel 2000 con la Luna Rossa di Francesco De Angelis, quindi ai giorni nostri, con la barca di Max Sirena. Erano quindi 21 anni che non riusciva ad accedere a questa fase della Coppa America, ancora una volta tra Luna Rossa e la storia del vecchissimo trofeo c’è l’imbarcazione della Nuova Zelanda.

