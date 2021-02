Arabia Saudita: donne possono lavorare nelle forze armate

12:59 – L’ ha segnato la svolta della lotta per i diritti delle donne, accettando queste ultime all’interno dell’esercito del Paese come soldati, caporali, caporali, sergenti e sergenti del personale. Il principe ereditario ,Mohammed bin Salman, ha deciso di trasformare il Paese in una delle più grandi forze economiche mondiali. All’interno di tale progetto rientra la maggiore partecipazione delle donne nella forza lavoro del Paese, infatti sono state assunte come cassiere nei supermercati, 100 donne sono diventate notai pubblici e altri lavori che erano limitati ai soli uomini. La più importante rivoluzione sociale che l’Arabia Saudita ha attuato per porre fine ad un sistema di tutela restrittivo, avvenne nel 2019, quando alle donne venne consentito di viaggiare e lasciare il Paese senza il permesso di un parente maschio, nel 2018 inoltre le donne hanno potuto guidare un veicolo. Le donne dovranno sottoporsi agli stessi criteri selettivi maschili per poter lavorare nell’esercito del Paese, che includono il conseguimento di un’istruzione superiore e il matrimonio con un compatriota, coloro i quali sono sposati con una persona straniera non possono accedere alla carriera militare. (cit. AL-JAZEERA)

