Boeing. Autorità ordina ispezione dei 777

Le autorità americane competenti per il trasporto aereo hanno ordinato un’ispezione alla Boeing sui suoi aeromobili 777 che utilizzano determinati motori di propulsione. In base a quanto riportano i media locali, si tratta dei Pw400, protagonisti in di alcuni incidenti, l’ultimo pochi giorni fa. Un Boeing 777, subito dopo il decollo, ha perso dei pezzi dopo un incendio localizzato al motore. I rottami dello stesso sono precipitati al suolo sulla città di Denver, in Colorado, causando qualche lieve ferito e preoccupazione nei residenti.

