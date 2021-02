Cina, Wang: richiesta sospensione dazi e sanzioni a USA

11:46 – Il ministero degli Esteri cinese, Wang Yi, chiede agli USA la rimozione di dazi e sanzioni contro le aziende cinesi, inoltre per avviare una cooperazione Cina-USA, sarebbe opportuno, secondo le autorità cinesi, abbandonare la “soppressione irrazionale del progresso tecnologico cinese”. Pechino sostiene tutt’oggi le imprese americane in Cina, per tanto il ministro degli Esteri sottolinea le possibili aree di cooperazione dei Paesi. “Intervenuto al forum ‘Riportare le relazioni Cina-Usa sulla strada giusta’, Wang è il più alto funzionario cinese a parlare delle relazioni con Washington dopo il G7 tenuto lo scorso weekend”. (cit. ANSA)

