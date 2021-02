Congo. Farnesina conferma: morti ambasciatore Attanasio e carabiniere

(DIRE) Roma, 22 Feb. – E’ con profondo dolore che la Farnesina in una nota conferma il decesso, oggi a Goma, dell’Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio e di un militare dell’Arma dei Carabinieri. L’ambasciatore ed il militare stavano viaggiando a bordo di una autovettura in un convoglio della MONUSCO , la missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica Democratica del Congo, spiega la Farnesina. L’ambasciatore e il carabiniere sono deceduti a seguito di un attacco a un convoglio delle Nazioni Unite a Goma. (Rai/ Dire) 12:13 22-02-21