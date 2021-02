Covid. Toti: Decidiamo apertura e chiusura su volume locali

‘Cittadini esasperati, sempre più difficile tenerli in casa’

(DIRE) Genova, 22 Feb. – “Dopo un anno di pandemia, i cittadini sono esasperati, vivono la percezione del rischio in modo diverso e avremo sempre piu’ difficolta’ a tenerli in casa. Le leggi si rispettano, ma la politica si deve rendere conto della situazione che il Paese sta affrontando”. Cosi’ il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ad “Agora’” su Rai 3. “Come Conferenza delle Regioni abbiamo dato l’assenso alla decisione del governo di prorogare le cosiddette norme primarie, cioe’ quelle che vietano la liberta’ di spostamento- aggiunge il governatore- ma abbiamo anche detto che tutto il sistema va revisionato in modo profondo, per renderlo piu’ comprensibile ai cittadini e piu’ coerente con i tempi”. L’idea di Toti non e’ di “aprire tutto, ma l’Italia non puo’ vivere di solo repressione: c’e’ bisogno che le regole vengano vissute come equilibrate e, di conseguenza, rispettate. Abbiamo sempre agito su zone che prevedono apertura e chiusura di alcune attivita’: perche’ non agire sul lato sul volume? Ad esempio, un ristorante che in zona gialla ha 50 coperti, in zona arancione potrebbe farne 25, aumentando la distanza tra i tavoli”. (Sid/ Dire) 10:25 22-02-21