Padova, salvato un cane incastrato in una tana

In data odierna, poco dopo le 11.00, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nei pressi del fiume Brentella per soccorrere un cane rimasto incastrato in una tana. Gli operatori, dopo aver utilizzato lo “snaker”, una telecamera di piccolo diametro che può essere inserita in spazi confinati o in pertugi, e individuato la posizione esatta dell’animale, hanno effettuato uno scavo di circa 2 metri di lunghezza per il recupero dello stesso. L’intervento è durato circa 2 ore.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=70467