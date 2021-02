Reggio Calabria. Mercato via Filippini, al via le procedure per l’affidamento

L’assessore Calabrò: “Guardiamo alla creazione di un hub commerciale d’eccellenza”

Il Comune di Reggio Calabria ha dato via libera all’avviso di consultazione preliminare di mercato con l’obiettivo di verificare la presenza di operatori economici interessati alla concessione pluriennale, a titolo oneroso, dell’immobile comunale situato in via Filippini, attraverso una proposta di riqualificazione dell’immobile stesso e dei servizi annessi. “Si compie un ulteriore passo in avanti verso la realizzazione di una struttura mercatale moderna e innovativa secondo quanto previsto dagli indirizzi operativi voluti dall’amministrazione Falcomatà”, ha commentato l’assessora alle Attività produttive, Irene Calabrò. “Il mercato di via Filippini ha tutte le carte in regola per diventare un polo commerciale d’eccellenza in grado di garantire percorsi di rilancio e valorizzazione dei nostri prodotti tipici. Al tempo stesso, guardiamo alla creazione di un hub di riferimento anche per l’imprenditoria giovanile e di un punto di riferimento in chiave turistica e attrattiva, sulla scia di quanto avviene in tutte le principali realtà metropolitane d’Italia e d’Europa”. Le proposte degli operatori commerciali potranno pervenire entro il 22/03 al settore sviluppo economico con le modalità indicate al seguente link: http://www.reggiocal.it/on-line/Home/Notizie/articolo102013.html