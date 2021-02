(DIRE) Roma, 23 Feb. – Il presidente del Consiglio Mario Draghi sara’ stasera all’aeroporto di Ciampino per accogliere le salme dell’ambasciatore in Congo Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci. Con Draghi ci saranno i ministri della Difesa e degli Esteri, Lorenzo Guerini e Luigi Di Maio. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e’ stato costretto ad annullare la presenza per problemi di salute. (Rai/ Dire) 18:56 23-02-21