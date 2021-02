Latina: salvato rottweiler sulla ss 148 pontina

L’animale portato in salvo dagli agenti della stradale

Gli uomini del Distaccamento di Aprilia, nella mattinata di sabato, intorno alle ore 12, hanno tratto in salvo un bellissimo cane razza rottweiler. A seguito di alcune segnalazioni effettuate da utenti della strada, una pattuglia Polstrada riusciva ad individuare sulla ss148 “Pontina” all’altezza del km.51+000 un cane di grossa taglia, che si aggirava spaventato ai margini di quell’arteria viaria. Con l’ausilio di personale Anas, gli agenti di Polizia, dapprima mettevano in sicurezza il traffico stradale e, subito dopo, riuscivano a tranquillizzare il cane e a condurlo presso la caserma del Distaccamento di Aprilia. Qui, una volta rifocillata la bestiola, gli operatori grazie alla targhettina appesa al collo del cane, contattavano la proprietaria, che accorreva immediatamente e molto emozionata riusciva a riabbracciare il suo adorato “Jason”. Commossa, ringraziava i salvatori del suo cane , sicura che il suo Jason era stato proprio un cane fortunato ad incontrare gli agenti di Polizia, vista la mole di traffico che caratterizza la Via Pontina e che avrebbe potuto essergli fatale… (immagine di repertorio)

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Latina/articolo/8266034d6ef5bb02949998875